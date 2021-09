Kurz in Rom

Während wir über die Missstände an Österreichs Schulen sprachen, über das Versagen der Politik, drangen von der Via di San Maggiore laute Rufe zu uns. Der achte Klimastreik von Fridays for Future fand in 1200 Städten auf der ganzen Welt statt, so auch in Rom. Mati Randow, der seit seinem Auftritt „Im Zentrum“ zum Sprachrohr der Schülergeneration geworden ist, war natürlich mit dem Nachtzug nach Rom gereist. Und er hatte einen Vorschlag der „Krone“, für das Interview einen Tag früher nach Wien zurückzufliegen, abgelehnt.