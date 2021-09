Klimastreik: Demos in 14 österreichischen Städten

Weltweit geht am Freitag der achte Klimastreik von Fridays for Future über die Bühne. Zentrale Forderung der Aktivisten sind verstärkte Klimaschutzmaßnahmen, damit der Temperaturanstieg noch auf eineinhalb Grad begrenzt wird - dem 2015 beim Pariser UN-Klimagipfel international vereinbarten Ziel. In Wien, wo es um 12 Uhr am Praterstern in der Leopoldstadt losgeht, wird auch der „Lobau-Protest“ am Programm stehen. Insgesamt gibt es in Österreich Aktionen in 14 Städten.