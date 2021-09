Präsidiale Botschaft: „Impfen, impfen, impfen!“

„Bei Klima geht die Lernkurve nach oben“

Nicht nur die hohe Politik, sondern jeder müsse seine eigene kleine Klimapolitik umsetzen. Die praktiziert er auch in seinen eigenen vier Wänden in der Bleeker Street. Er hat sie klimaneutral gemacht: „Als Erstes musste die Gasheizung einer Wärmepumpe weichen.“ Wagner ist kein Untergangsprophet, sondern versucht, das öffentliche Bewusstsein für ein Umdenken zu schärfen: „Die Lernkurve geht in den letzten Jahren steil nach oben“, sieht er positive Lichtblicke. Bestes Beispiel sei der späte, aber nun doch deutliche Trend zu Elektroautos. New York selbst habe sich ein radikales Klimaprogramm verordnet. Und auch auf globaler Ebene sieht der Klimaökonom den großen Wandlungsprozess „vom Petrostaat zum Elektrostaat“.