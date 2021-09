Sex-Täter muss für 2000 Frauen waschen und bügeln

„Bemerkenswerter Schritt“

Einige Frauen sagten, die Entscheidung habe eine positive Wirkung, weil sie Verbrechen gegen Frauen zum Gesprächsthema mache. „Das ist ein bemerkenswerter Schritt und eine andere Art der Strafe, die eine Botschaft an die Gesellschaft sendet“, erklärte eine Frau. Erst am Freitag wurden in der Stadt Thane nahe Mumbai erneut 28 Männer nach der Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen festgenommen. Darunter sind auch zwei Jugendliche.