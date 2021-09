Österreichs Wellness-Kaiser wohnt im Tiroler Tux

Das Zillertaler Fünf-Stern-Haus befindet sich in guter Gesellschaft. Es ist nicht nur Österreich-Sieger, sondern steht international nach dem Quellenhof in Lazise am Gardasee auf Platz zwei, gefolgt vom Lindenhof in Naturns in Südtirol. Für das Ranking wurden Ausstattungsdetails, Wellnessangebote und Gästebewertungen von 1640 Wellnesshotels verglichen. Die Poolgröße im Verhältnis zur Bettenzahl war dabei ebenso Kriterium wie die Form der Gastlichkeit. „Bei Familie Stock und ihrem Team genießen die Gäste erstklassige Betreuung“, lautet die Beurteilung der Award-Jury.