Deutsche Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Frankfurt-Trainer Oliver Glasner ist mit der Eintracht bisher hinter den Erwartungen geblieben. Zu Hause geht es für die Frankfurter am Samstag gegen den 1. FC Köln. Glasner rechnete mit dem Einsatz von Martin Hinteregger, der am Donnerstag eine Trainingspause einlegte. Österreichs Nationalspieler hatte sich im Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul zwei Bänder in der Schulter gerissen. „Wenn er die Schmerzen händeln kann, steht er zur Verfügung“, sagte Glasner.