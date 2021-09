2G-Regel könnte Kickl jetzt zum Verhängnis werden

Wie die Stadt Wien unlängst gegenüber krone.at bestätigte, wird die 2G-Regel dort unabhängig von Art der Veranstaltung oder Infektionslage ab 500 Personen gelten - also egal ob Opernhaus oder Fußballplatz. In die Disco darf man ohnehin nur mehr mit 2G. Sofern Herbert Kickl also nicht als Barkeeper o. Ä. anheuert, dürfte der FPÖ-Chef hier Probleme bekommen.