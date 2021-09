Die „Unersetzbaren“ sind heute wieder mit dabei

Und die heißt heute Juniors Oberösterreich. Das Farmteam des LASK ist mit fünf Remis der Unentschieden-König aller Teams und seit vier Runden unbesiegt. Ein Dreier wäre für Lustenau das beste Stimmungsmittel vor dem bevorstehenden Derby in einer Woche in Dornbirn. Das sieht auch der Trainer so. Doch spätestens das Spiel in Weiz zeigte auf, dass kein Match ein Selbstläufer ist. „Es steckt immer harte Arbeit dahinter und wenn nicht jeder bereit ist, das Äußerste zu geben, gibt es auch nichts zu gewinnen“, ist für Mader eine klare Leistungssteigerung notwendig.