Gekündigter drehte durch, wollte Polizisten beißen

Aufgeregt alarmierte der Betreiber vom Reithotel in Ampflwang am Mittwoch die Polizei - ein Mitarbeiter (32), der gekündigt wurde, randalierte! Der Einheimische bedrohte unter anderem einen Ex-Kollegen mit dem Umbringen. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich aggressiv, er versuchte sogar einen Polizisten zu beißen. Die Beamten legten ihm Fuß- und Handfesseln an...