Corona-Toter (18) war übergewichtig und ungeimpft

Der damals noch 17-jährige Linzer war am 13. August in die Notaufnahme des Linzer Uni-Klinikums (KUK) gekommen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt 40 Grad Fieber und gab an, bereits seit einer Woche, genauer ab 7. August, Symptome einer Corona-Erkrankung gehabt zu haben. Der sehr stark übergewichtige Jugendliche war bereits so ernsthaft erkrankt, dass er sofort mit Sauerstoff versorgt werden musste. In beiden Lungenflügeln stellten die Ärzte Entzündungen fest.