Der „blaue Heinrich“ und das Plüschcorona

Vom Seziertisch zum Elektronenmikroskop

Aber erst im 18. Jahrhundert wurde im italienischen Padua vom Arzt Giovanni Battista Morgagni fleißig seziert und - die pathologische Anatomie entstand. In Wien kam ab 1796 auf diese Weise eine 50.000 Präparate umfassende Sammlung zu Lehrzwecken zustande. Später wurden Mikroskope verwendet, welche kleinste feingewebliche Strukturen darstellen konnten (Histologie). Das mündete in heutzutage gebräuchliche digitale Analysen der Molekularpathologie und Gensequenzierung. Diese Entwicklung präsentiert nun das Naturhistorische Museum, NHM, als Neuaufstellung der pathologisch-anatomischen Sammlung im renovierten „Narrenturm“ am Campus des Alten AKH in Wien. Es finden sich historische Exponate wie Feuchtpräparate (Körper und Körperteile in Flüssigkeit konserviert), Moulagen (Wachsmodelle), Knochen und Skelette.