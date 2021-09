Biber legte Glanradweg in Klagenfurt lahm

„Es kommt immer wieder einmal vor, dass wir auch wegen einem Biber ausrücken müssen“, weiß Brandrat Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu berichten. Denn im Raum Klagenfurt tummeln sich so einige Biber. Einer der Nager hatte in der Nacht auf Mittwoch ganze Arbeit geleistet und einen Baum am Glanradweg hinter dem Roten Kreuz in der Grete Bittner Straße umgenagt. „Zum Glück war kein Radfahrer unterwegs“, betont Germ.