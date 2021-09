OÖ Wahlkarten mit doppeldeutigem „Druckfehler“

Ist mit Oberösterreichs Briefwahl der Weg zur Wahlwiederholung fixiert? Die nicht ganz ernst gemeinte Frage knüpft an einen doppeldeutigen „Druckfehler“ auf dem Rücksendekuvert für die Wahlkarten an: „Replay Paid“ steht da drauf, also Wiederholung bezahlt, statt „Reply Paid“, Antwort bezahlt.