Spektakuläre Einsatzübung am LKH Feldkirch

Eine aufwändige Einsatzübung haben am Montagabend rund 70 Einsatzkräfte am und im Landeskrankenhaus Feldkirch absolviert. Angenommen wurde, dass beim Aufsetzen am Heliport plötzlich Flammen aus dem Rettungshubschrauber schlagen, die Besatzung kann sich nicht mehr selbstständig aus dem Heli retten.