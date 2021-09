„Pokémon Go“-Macher Niantic begräbt „Catan“-Spiel

„Pokémon Go“-Macher Niantic ist mit seinem Versuch gescheitert, ein Smartphone-Spiel auf Basis des Brettspiels „Die Siedler von Catan“ zu entwickeln. Die App „Catan - World Explorers“ werde nur noch bis Mitte November funktionieren, gab die Spielefirma am Dienstag bekannt. Das 2019 vorgestellte Spiel war seit gut einem Jahr in einer Probephase in wenigen Ländern verfügbar.