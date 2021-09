Sieben Migranten vor spanischer Küste ertrunken

An der Küste der südspanischen Provinz Almeria sind sieben Leichen von Migranten aus Algerien gefunden worden. Es handle sich um vier Männer, eine Frau und ein vierjähriges Kind sowie ein noch nicht identifiziertes Opfer, die seit Sonntag an Stränden oder im Wasser treibend im Bereich des Bezirks Levante gefunden worden seien, berichtete die Zeitung „Voz de Almeria“ am Dienstag.