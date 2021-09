Vereine sind Zellerndorfs Salz in der Suppe

Stolz auf ein reges Vereinsleben mit rund 50 Vereinen und Freizeitorganisationen ist die Marktgemeinde Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn. „Sie sind gewissermaßen das ,Salz in der Suppe‘ und tragen zu einem wesentlichen Teil der Lebensqualität hier in unserer Gemeinde bei“, berichtet Bürgermeister Markus Baier. Die Freude ist daher groß in der Gemeinde, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich und vor allem uneigennützig engagieren. „Dafür wollen wir von ganzem Herzen danken“, so Baier.