Leuchtendes Danke für die Tiroler Alltags-Perlen

Zeigen, was Licht bewirken kann

Hans Schöpf, Ex-Feuerwehrchef, Mesner und „guter Geist“ von Längenfeld, hatte ganz schön Mühe mitzuhalten, als Enkelin Lisa mit strahlenden Augen durch den glitzernden Skulpturen lief. „Die Begeisterung der Menschen ist für uns das Wichtigste. Und zu zeigen, was Licht alles bewirken kann“, freute sich auch Lumagica-Initiator Thomas Mark. Am Wochenende wird die Wunderwelt wohl weiß – ein zusätzlicher Reiz . . .