Stabilisierung nur eine kleine „Verschnaufpause“

Wann es so weit ist, dass es in der Gesamtbevölkerung eigentlich nur noch zu kleineren Ausbrüchen kommen kann, lasse sich nicht ganz genau prognostizieren. Dass eine Situation in Österreich eintritt, in der es wieder einen Lockdown braucht, „darf uns jedenfalls gar nicht mehr passieren - das ist einfach keine Option“, so Popper: „Jede Impfung zählt daher.“