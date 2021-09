Affleck schwärmt von Lopez: „Große Ehrfurcht“

„Einfluss, wie nur wenige Menschen ihn hatten“

Der Oscargewinner spielt damit auf die puerto-ricanischen Wurzeln seiner Lebensgefährtin an. Die Schauspielerin hat sich mit ihrem Erfolg zum Vorbild für alles Latinas in der Entertainmentbranche aufgeschwungen, ist Affleck sich sicher: „Sie hat einen Einfluss, wie nur wenige Menschen in der Geschichte es hatten. Wie viel genau, das werden wir niemals genau wissen. Ich kann sie dafür nur bewundern und respektieren.“