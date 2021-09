Lopez und Affleck entzücken mit Red-Carpet-Debüt

Regisseur und Co-Stars wurden in den Schatten gestellt

Das frisch verliebte Paar schien die Aufmerksamkeit sichtlich zu genießen und strahlte am roten Teppich um die Wette. Eigentlich wäre Jennifers Kleid ja schon genug Hingucker gewesen: Sie trug ein weißes Kleid mit einem verführerischen und funkelnden tiefen Ausschnitt im Mermaidstil, das perfekt zu Afflecks elegantem Smoking passte. Damit stellten sie Regisseur Ridley Scott und Bens Co-Star Matt Damon fast sogar ein wenig in den Schatten. Aber kein Wunder: Das Liebes-Comeback war eine der sensationellsten Promi-Nachrichten in diesem Jahr.