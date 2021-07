Lopez und Affleck: Liebe nun wirklich offiziell!

Die 13-jährigen Zwillinge von Lopez, Emme und Max, würden den neuen Mann an Mamas Seite „langsam kennenlernen“. Die beiden verbringen weiterhin viel Zeit in Miami bei ihrem Vater Marc Anthony, wollen aber auch bei ihrer Mutter und Affleck in Kalifornien leben. Die Sängerin suche bereits fleißig nach einem gemeinsamen Familiendomizil. Der Insider: „Emme und Max sind an Bord, um in LA neu anzufangen.“