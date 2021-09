Glasscheibe verletzte zwei Arbeiter im Lungau

Zwei Lungauer (60, 62) sind am Montag bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Passiert ist es auf einer Baustelle in Tamsweg. Einer der Arbeiter werkte gerade auf einer Leiter, entfernte dabei die Leiste einer Glasscheibe. Dabei kippte die Scheibe um, traf den Arbeiter und rauschte in die Tiefe. Genau dort, wo der zweite Arbeiter stand.