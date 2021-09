Schul-Freitesten gilt ab sofort

Seit 15. September gibt es für die Behörden eine neue Vorgangsweise bei einem Corona-Fall in der Schule. So sind ab der fünften Schulstufe nur mehr Sitznachbarn und enge Kontakte als Kontaktperson 1 zu führen – und die können sich schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne frei testen. Soweit die Theorie. Trotzdem gibt es sieben Schulklassen, die zurzeit fast vollständig in Quarantäne sitzen – und viele können sich laut Bescheid trotzdem erst nach zehn Tagen frei testen. So auch die Klasse 3B der Sportmittelschule Bischofshofen.