Billa lädt Köstinger nach Kritik zu Diskussion ein

Wertschöpfungszuwachs in Landwirtschaft gering

Die Landwirtschaftskammer wiederum verweist auf eine Wifo-Studie, der zufolge sich der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfungskette von 20,2 Prozent im Jahr 2005 auf 17,5 Prozent im Jahr 2019 reduziert hat. Gemessen am BIP ist der Anteil auf 0,8 Prozent gesunken. Während die Wertschöpfung etwa im Einzelhandel von Nahrungsmitteln und Getränken um 44 Prozent zugenommen habe, betrug der Zuwachs in der Landwirtschaft nur zehn Prozent.