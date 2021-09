Abschlagen für die Wintersport-Stars von Morgen

Abends traf man sich zur Siegerehrung und Tombolaverlosung in der Bodenalpe in Lech und kam beim gemeinsamen Abendessen ins Gespräch. Großer Sieger: der Vorarlberger Skinachwuchs. Auch ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer nützte die Gelegenheit, sich einen Eindruck von dieser Veranstaltung zu verschaffen: „Es ist einfach wunderbar zu sehen, dass der Skisport in Vorarlberg einen so hohen Stellenwert hat und der Vorarlberger Skiverband mit dem GOING FOR GOLD Golfturnier ein erfolgreiches Vorzeigeevent veranstaltet, dessen Erlös einen großen Beitrag zur Förderung unseres Skinachwuchses beisteuert.“ Den Gönnern, Sponsoren und Promi-Sportler muss es gleichermaßen Spaß gemacht haben: Viele haben die Startplätze für das Turnier im nächsten Jahr schon vorreserviert.