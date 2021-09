Sanierung der Wulka-Bachdecke geht in den Endspurt

Zügig voran gehen die Arbeiten rund um die Neugestaltung der Bachdecke in Mattersburg. Das aufwendige Wulka-Projekt geht in die letzte Etappe. In wenigen Wochen sollen die Umbauten mitten in der Innenstadt abgeschlossen sein. Bereits angelaufen ist der weitere systematische Ausbau des Radwegenetzes.