Bergnot am Großglockner: Vier Alpinisten gerettet

Übernachtung am Berg nicht möglich

Die Bergrettung Kals am Großglockner nahm mit den Männern telefonischen Kontakt auf, um zu klären, ob die Männer eine Ausrüstung für eine Übernachtung am Berg dabei hätten. Die Alpinisten gaben an, dass sie in einem schlechten körperlichen Zustand seien und die Nacht nur schwer überstehen würden. Daher stellte der Hüttenwirt der Erzherzog Johann Hütte - zugleich auch Einsatzleiter der Rettungsaktion - eine Einsatzmannschaft zusammen.