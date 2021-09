Betrunkener randalierte mit 4,34 Promille in Wien

Bei einer Alkoholisierung mit einem Wert zwischen 2,5 und drei Promille ergibt sich für den Normalbürger ein lebensgefährlicher Zustand. Ein Mann hatte am Samstagnachmittag aber ganze 4,34 Promille intus. Er beschimpfte Lokalgäste, randalierte und wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen seine Festnahme, immer wieder torkelnd und scheinbar „weggetreten“. Zuvor war er in einer Polizeiinspektion im Bezirk Penzing erschienen, hatte dort seinen Oberkörper entblößt und ankündigt: „Ich geh jetzt nach Hause zum Ausnüchtern“ - was der Pole aber dann nicht tat.