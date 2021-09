Austria Lustenau baut Tabellenführung mit Sieg aus

Oliver Filip ließ Steyr in der 40. Minute vom ersten Saisonsieg träumen. Das erst zweite Saisontor des Tabellenletzten war am Ende aber nicht genug, um Zählbares mitzunehmen. Michael Cheukoua (53.) leitete Lustenaus Wende mit einem direkt über die Mauer und via Unterkante der Latte verwerteten Freistoß aus rund 20 Metern ein. Keine zehn Minuten später fixierte Haris Tabakovic (62.) mit einem verwandelten Foulelfmeter den Auswärtssieg. Lustenau reichten also bei einer wenig berauschenden Offensivleistung zwei Standardsituationen für den vierten Sieg in Folge.