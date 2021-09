Familienvater rastete aus, verletzte 2 Polizisten

Am Freitagabend eskalierte ein Streit zwischen einem in Braunau wohnhaften Pärchen, wobei der 27- jährige Familienvater handgreiflich gegenüber seiner 33-jährigen Lebensgefährtin wurde. Während die Lebensgefährtin telefonisch die Polizei verständigte, verließ der Freund die Wohnung. Gegen 21 Uhr kam er in die leere Wohnung zurück, wo ihn die Polizei erwartete und ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprach.