Millstätter See: Seeboden setzt nun auf Slow Food

Am Donnerstag ist es endlich so weit: Nach einem längeren Aufnahmeprozess werden ab 16 Uhr am Hauptplatz 15 neue Seebodener Slow-Food-Mitgliedsbetriebe vorgestellt. Ein Besuch könnte sich jedenfalls auszahlen. Die Vielfalt macht es aus, die Seeboden und den Millstätter See auszeichnet.