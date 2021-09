Schweinehaltung in Österreich oft „eine Sauerei“

Können Sie sich vorstellen, dass allein bei uns in Österreich rund drei Millionen Schweine so gehalten werden? Oft elegant weggesperrt in großen Hallen. Und auch, wenn all das den Richtlinien entspricht, den Regeln und Gesetzen und den Bauern daher kein Vorwurf zu machen ist: Dieses System ist eine Sauerei. Denn diese Regeln wurden für die Wirtschaft gemacht, nicht für die Tiere, die uns da anvertraut wurden, und auch nicht für uns Konsumenten.