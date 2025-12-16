Öko-Adelung für die „Königin der Alpen“

Ein Jahr für den Riesen der Alpen

2026 steht die Lärche im Rampenlicht: als Baum des Jahres, Symbol für Widerstandskraft, Schönheit und alpine Ökologie. Wer genau hinsieht, erkennt nicht nur ihre majestätische Erscheinung, sondern auch ihre Rolle als Hüterin der Alpenlandschaften. Wer die Lärche besucht, geht nicht nur durch einen Wald - er betritt ein lebendiges, pulsierendes Ökosystem voller Geschichten, Farben und leiser Stimmen der Natur.