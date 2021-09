Emma Raducanu schaute sich ihr US-Open-Finale an

„Als ich es angeschaut habe, fühlte es sich fast so an, als ob nicht ich es wäre, die einige dieser Schläge gespielt hat“, sagte Raducanu. „Ich wusste genau, was passieren würde, aber es gibt trotzdem einige sehr angespannte Momente, und ich war wirklich stolz darauf, wie ich einige Phasen überstanden habe.“