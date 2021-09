Qualifikantin Raducanu (18) gewinnt die US Open

Emma Raducanu hat ihren Sensationslauf gekrönt. Die 18-jährige Britin triumphierte am Samstag bei den US Open mit einem 6:4 und 6:3 über die nur zwei Monate ältere Kanadierin Leylah Fernandez (19). Raducanu legte einen für das Frauen-Tennis historischen Durchmarsch hin mit zehn Siegen von der Qualifikation bis zum Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust. Der Lohn dafür ist ein Preisgeld über 2,5 Millionen Dollar und der Vorstoß in der Weltrangliste auf Position 23.