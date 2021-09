Diebe brechen bei Champions-League-Sieger ein

Der Champions-League-Sieger aus dem vergangenen Jahr postete ein Video, das den Einbruch zeigt, in den sozialen Medien. „Am Abend des 14. September 2021, als ich für meinen Klub in der Champions League spielte, brach eine Gruppe feiger Räuber in mein Haus ein“, schrieb der geschockte Fußballer. „Sie schafften es einen schweren Safe mit einigen persönlichen Dingen in ihr Auto zu hieven. Ich hatte nie Schmuck in meinem Haus, aber meine Medaille des Champions-League-Sieges, die des Supercups und die der EM. Diese Medaillen habe ich gewonnen, als ich Chelsea und England repräsentiert habe und das kann mir keiner nehmen - ob ich die Medaillen habe oder nicht.“