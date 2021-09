ADGAR: Spar Österreich ist Printwerber des Jahres

„Spar Österreich ist mit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur die größte Arbeitgeberin des Landes, sondern mit 141 Millionen Euro Werbeausgaben auch einer der Top-Werber in Österreich. Einen besonderen Stellenwert im Media-Mix genießt seit vielen Jahren Werbung in Zeitungen und Magazinen - egal ob gedruckt oder digital“, sagt Helmut Hanusch, Juryvorsitzender und Vorsitzender des Boards Werbemarkt im VÖZ. Gemeinsam mit VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger überreichte Hanusch die begehrte Trophäe an Dr. Gerhard Fritsch, Leitung Konzern-Marketing Spar.