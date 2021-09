NS-Straßennamen: Nur vier Zusatztafeln vorgesehen

In der Frage, wie die Stadt Salzburg mit NS-belasteten Straßennamen umgehen soll, hat Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) eine politische Mehrheit gegen auch nur eine einzige Straßenumbenennung beisammen. Medienberichten zufolge soll es zudem nur in vier Fällen Zusatztafeln mit Erläuterungen am Straßennamenschild geben. Die Kritik folgte postwendend: Der Stadtchef ignoriere damit einen Beschluss, dem er selbst zugestimmt habe, sagt die SPÖ.