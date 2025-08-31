Vorteilswelt
1. LANDESLIGA

Koppl-Coach flog wieder kurios vom Platz

Salzburg
31.08.2025 23:00
Benjamin Maier (links) leitete die Wende nach Wiederanpfiff ein.
Benjamin Maier (links) leitete die Wende nach Wiederanpfiff ein.

Der Aufsteiger aus Koppl sorgt weiterhin für Furore in der 1. Landesliga: Nach vier Spielen hält die Truppe von Spielertrainer und Ex-Profi Lukas Schubert bereits bei 7 Punkten – am Wochenende gelang ein 4:2-Heimsieg gegen Mühlbach im Pinzgau. Ein Spektakel war vorprogrammiert.

0 Kommentare

Die Begegnung startete wie bestellt: Neuzugang Timo Stadlberger kam von den Anif Juniors, ursprünglich Koppler Eigengewächs, und brachte sein neues Team bereits in der dritten Minute in Führung. Lange hielt diese aber nicht, weil Mühlbachs Schneider die Gastgeber mit zwei unglaublichen Treffern in Staunen versetzte. Erst hämmerte er den Ball volley von der Mittellinie (!) ins Tor, kurz darauf legte er einen zweiten Volleytreffer nach. Koppl lag zur Pause 1:2 hinten. „Wir mussten für die zweite Halbzeit einiges adaptieren, vor allem im Anlaufverhalten. Danach hatten wir die Tiefe besser im Griff und konnten die Partie drehen“, erklärte Schubert nach Abpfiff. Kurz nach Wiederbeginn gelang der Ausgleich durch Benjamin Maier, doch die Entscheidung brachte erst der eingewechselte Bruno Navarrete.

Zitat Icon

Bruno sollte eigentlich nur die Bank wärmen.

Koppl-Spielertrainer Lukas Schubert

Der Rekonvaleszent war eigentlich nach Knöchelproblemen nicht für einen längeren Einsatz vorgesehen, musste aber einspringen – und drehte auf. Mit zwei Toren in der Schlussphase brachte er Koppl auf die Siegerstraße. „Bruno ist kreativ, robust, und er hat einfach diesen Riecher. Dass er so reinkommt, ist unglaublich wertvoll für uns“, lobte ihn sein Trainer zurecht.

Spieler und Coach mit Leidenschaft
Einen bitteren Beigeschmack hatte der Abend aber doch: Spielertrainer Schubert selbst sah in der 91. Minute erneut Gelb-Rot – wie schon vor zwei Wochen. „Es war frustrierend. Ich habe fast gebettelt, keine Karte zu bekommen. Ich bin dann sofort vom Platz gegangen, um kein weiteres Theater zu verursachen“, meinte der Ex-Profi selbstkritisch.

Zitat Icon

Auch wenn ich mich ärgere, bin ich sehr froh über die Schiedsrichter im Unterhaus!

Koppl-Spielertrainer Lukas Schubert lobt die Unparteiischen

Nach Schlusspfiff zeigte sich Mühlbach trotz Niederlage als fairer Verlierer – die Gäste fragten nach einem Besen, um ihre Kabine selbst auszukehren. „Eine großartige Geste, die sie wohl immer machen. Absolut bemerkenswert“, schwärmte Schubert vom gegnerischen Fairplay. Koppl bleibt damit oben dran – und sorgt als Aufsteiger für jede Menge Gesprächsstoff. Thomas Schaier

1. Landesliga: ATSV Salzburg – Altenmarkt 7:2 (3:1), Berndorf – St. Michael 4:0 (2:0), Golling – Seekirchen Juniors 1:1 (1:1), Tamsweg – ASV Salzburg 0:2 (0:2), Mittersill – Pfarrwerfen 4:0 (2:0), Koppl – Mühlbach/Pzg. 4:2 (1:2), Bergheim – Elixhausen 2:2 (1:2).

Salzburg

