Koppl-Coach flog wieder kurios vom Platz

Die Begegnung startete wie bestellt: Neuzugang Timo Stadlberger kam von den Anif Juniors, ursprünglich Koppler Eigengewächs, und brachte sein neues Team bereits in der dritten Minute in Führung. Lange hielt diese aber nicht, weil Mühlbachs Schneider die Gastgeber mit zwei unglaublichen Treffern in Staunen versetzte. Erst hämmerte er den Ball volley von der Mittellinie (!) ins Tor, kurz darauf legte er einen zweiten Volleytreffer nach. Koppl lag zur Pause 1:2 hinten. „Wir mussten für die zweite Halbzeit einiges adaptieren, vor allem im Anlaufverhalten. Danach hatten wir die Tiefe besser im Griff und konnten die Partie drehen“, erklärte Schubert nach Abpfiff. Kurz nach Wiederbeginn gelang der Ausgleich durch Benjamin Maier, doch die Entscheidung brachte erst der eingewechselte Bruno Navarrete.