„Endlich ist es daheim richtig gut gelaufen“

Sie galt im Vorfeld des 70.3 Ironman in Zell am See als heißestes österreichisches Eisen und stellte das am Sonntag unter Beweis: Lisa Perterer. Die Villacherin landete hinter der britischen Siegerin Kat Matthews (4:08:50 Stunden) mit einem Rückstand von 3:46 Minuten auf dem starken zweiten Rang. „Der fühlt sich an wie ein Sieg. Endlich ist es für mich bei einem Heimbewerb richtig gut gelaufen“, sagte die 33-Jährige.