Eisbullen holen nächsten Sieg in Champions League

Was für ein Fight! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg gewann Sonntagabend auch das zweite Heimspiel in der Champions Hockey League. Gegen DEL-Klub Bremerhaven sicherte sich die Mannschaft von Headcoach Manny Viveiros einen 3:2-Sieg.
Sie kauften den Norddeutschen im wahrsten Sinne des Wortes die Schneid ab. Zumindest so lange, bis der seit Jahren gefürchtete „Karawanken-Express“ zuschlug.
Red Bull Salzburg verspielt Zwei-Tore-Vorsprung
Denn zum Einstieg machten die Eisbullen gegen Bremerhaven genau dort weiter, wo sie noch 48 Stunden zuvor beim Champions-League-Auftakt gegen GKS Tychy (3:1) aufgehört hatten. Auer und Nissner sorgten früh für eine 2:0-Führung. Im Mitteldrittel, in dem sich die Bulls mal wieder eine Verschnaufpause gönnten, schlug das slowenische Trio der Gäste eiskalt zu. Nach Kickert-Foul an Verlic verkürzte Jeglic, Landsmann Urbas stellte noch vor der zweiten Pause in Überzahl auf 2:2.
Ausgeschlafen kamen die Bullen vom zweiten Pausentee, gingen durch Thaler wieder in Führung und hatten kurz danach sogar die Chance auf die Vorentscheidung. Neuzugang St. Denis scheiterte beim Penaltyschuss aber an der linken Stange. Am Ende blieb es beim knappen 3:2-Sieg. Salzburg startete damit mit zwei Erfolgen in die neue Europapokal-Saison. „Das war sehr wichtig für uns. Besonders defensiv haben wir sehr gut gespielt“, sagte Torschütze Luca Auer nach der Partie.
Für den Oberndorfer und seine Kollegen geht es dann in der kommenden Woche nach Finnland, wo Kuopio und Tampere warten.
Kommentare
