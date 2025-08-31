Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Punkte fast verpennt

Eisbullen holen nächsten Sieg in Champions League

Salzburg: Sport-Nachrichten
31.08.2025 20:21
Jubel bei den Eisbullen nach dem Sieg gegen Bremerhaven.
Jubel bei den Eisbullen nach dem Sieg gegen Bremerhaven.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

Was für ein Fight! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg gewann Sonntagabend auch das zweite Heimspiel in der Champions Hockey League. Gegen DEL-Klub Bremerhaven sicherte sich die Mannschaft von Headcoach Manny Viveiros einen 3:2-Sieg.

0 Kommentare

Sie kauften den Norddeutschen im wahrsten Sinne des Wortes die Schneid ab. Zumindest so lange, bis der seit Jahren gefürchtete „Karawanken-Express“ zuschlug.

Red Bull Salzburg verspielt Zwei-Tore-Vorsprung
Denn zum Einstieg machten die Eisbullen gegen Bremerhaven genau dort weiter, wo sie noch 48 Stunden zuvor beim Champions-League-Auftakt gegen GKS Tychy (3:1) aufgehört hatten. Auer und Nissner sorgten früh für eine 2:0-Führung. Im Mitteldrittel, in dem sich die Bulls mal wieder eine Verschnaufpause gönnten, schlug das slowenische Trio der Gäste eiskalt zu. Nach Kickert-Foul an Verlic verkürzte Jeglic, Landsmann Urbas stellte noch vor der zweiten Pause in Überzahl auf 2:2.

Lesen Sie auch:
Sorgte für den Bulls-Sieg: Kapitän Thomas Raffl.
CHL-Auftakt
Eisbullen-Ikone sorgt für Sieg im „Auswärtsspiel“
29.08.2025
Nach Sieg gegen Tychy
Eisbullen krachen in CHL auf Karawanken-Express
31.08.2025

Ausgeschlafen kamen die Bullen vom zweiten Pausentee, gingen durch Thaler wieder in Führung und hatten kurz danach sogar die Chance auf die Vorentscheidung. Neuzugang St. Denis scheiterte beim Penaltyschuss aber an der linken Stange. Am Ende blieb es beim knappen 3:2-Sieg. Salzburg startete damit mit zwei Erfolgen in die neue Europapokal-Saison. „Das war sehr wichtig für uns. Besonders defensiv haben wir sehr gut gespielt“, sagte Torschütze Luca Auer nach der Partie. 

Für den Oberndorfer und seine Kollegen geht es dann in der kommenden Woche nach Finnland, wo Kuopio und Tampere warten.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Champions League
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
169.023 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.908 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
106.458 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1799 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1744 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1546 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Punkte fast verpennt
Eisbullen holen nächsten Sieg in Champions League
2. Fußball-Liga
Last-Minute-Wahnsinn! Schlusslicht verspielt 2:0
Bundesliga-Aufreger
Wirbel um Salzburg-Elfer: „Das ist eine Frechheit“
Nach Sieg gegen Tychy
Eisbullen krachen in CHL auf Karawanken-Express
Sieg in Imst
Seekirchen hat ein Faible für die Tiroler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf