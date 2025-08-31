Eisbullen holen nächsten Sieg in Champions League

Sie kauften den Norddeutschen im wahrsten Sinne des Wortes die Schneid ab. Zumindest so lange, bis der seit Jahren gefürchtete „Karawanken-Express“ zuschlug.



Red Bull Salzburg verspielt Zwei-Tore-Vorsprung

Denn zum Einstieg machten die Eisbullen gegen Bremerhaven genau dort weiter, wo sie noch 48 Stunden zuvor beim Champions-League-Auftakt gegen GKS Tychy (3:1) aufgehört hatten. Auer und Nissner sorgten früh für eine 2:0-Führung. Im Mitteldrittel, in dem sich die Bulls mal wieder eine Verschnaufpause gönnten, schlug das slowenische Trio der Gäste eiskalt zu. Nach Kickert-Foul an Verlic verkürzte Jeglic, Landsmann Urbas stellte noch vor der zweiten Pause in Überzahl auf 2:2.