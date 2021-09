Jaissle: „So etwas habe ich echt noch nie erlebt“

Die Königsklasse befindet sich in ihrer 30. Saison, so etwas Verrücktes hat sie aber noch nie erlebt. Vier Strafstöße in einer Halbzeit markierten einen neuen Rekord, dass Salzburg-Knipser Karim Adeyemi gleich drei herausholte, stellte ebenfalls ein Novum dar. Da musste auch Trainer Matthias Jaissle schmunzeln. „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, meinte der 33-Jährige. „Es war ein sehr, sehr emotionaler Abend für die Jungs, aber auch für mich als Trainer.“ Wie viele seiner Schützlinge bestritt auch der Deutsche seine Premiere in der Beletage des Vereinsfußballs.