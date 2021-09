Ballet-Chefin nach Vorwurf betroffen und verletzt

„Nicht ausreichend für Entlassung“

Aber er stellt klar: „Wir haben uns arbeitsrechtlich beraten lassen, und was vorliegt, ist nicht ausreichend für eine Entlassung. Die Anschuldigungen klingen zwar gravierend, aber sind zu vage. Wir haben meist kein Datum, keinen Namen, es wurde nicht dokumentiert.“ Er nennt ein Beispiel: „Es heißt, ein Kompaniemitglied hätte sich wegen Überlastung mehrfach in Vorstellungen übergeben müssen. Es gibt aber ein Vorstellungsbuch, in dem sowas drinsteht. Trotzdem gibt es keinen Vermerk. Man hätte sich geschämt, wollte nicht, dass das drinsteht, heißt es dann. Wie gehe ich mit so einer Aussage um?“ Daher müssten alle Vorfälle nun geprüft werden. „Ich zweifle keine Sekunde daran, dass das passiert ist. Warum sollten sie das erfinden. Aber vor Gericht hält das nicht.“