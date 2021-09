Tanz-Chefin des Landestheaters freigestellt

Die Choreografien von Mei Hong Lin am Landestheater sind beliebt, doch hinter den Kulissen brodelt es. Die Vorwürfe wiegen schwer: So soll Lin mehrfach Verletzungen der Tänzer ignoriert und sich geweigert haben, die Rettung zu holen. Einmal musste später die Kopfverletzung einer Tänzerin im Spital genäht werden. Außerdem verlange sie den Grund für Krankenstände oder habe nach dem Tod des Vaters eines Kompaniemitglieds am nächsten Tag angerufen und die Teilnahme am Training verlangt, obwohl in dem Fall drei Tage Dienstfreistellung vorgesehen sind. Für die Produktion „Liebesbriefe“ habe sie so viele Durchläufe verlangt, dass später acht Tänzer verletzt waren und die Idee für „Bilder einer Ausstellung“ habe sie von einem Ex-Kompaniemitglied gestohlen.