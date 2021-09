Klimawandel auf unserem größtem Gletscher hautnah!

Gletscherschmelze ist nicht mehr aufzuhalten

Aufzuhalten ist die Gletscherschmelze für den Glaziologen nicht. „Man kann sich nur überlegen, was uns der Gletscherschwund zeigt. Das sind die Versäumnisse in der globalen Klimapolitik. Wir könnten nun sagen, dass wir in der Politik durchstarten. Gerade die letzten eineinhalb Jahre haben verdeutlicht, dass die Politik, wenn sie ambitioniert ist, sehr viel bewegen kann.“