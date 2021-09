„Klimawandel trifft die Bergwelt besonders hart!“

Man muss nie in Heiligenblut gewesen sein, um Heiligenblut zu kennen, denn die Kirche mit dem Großglockner dahinter zählt zweifellos zu den bekanntesten Motiven Österreichs. Was vermutlich nicht alle wissen: Hier wurde vor 50 Jahren mit der Unterzeichnung der Heiligenbluter Vereinbarung ein Meilenstein in der Naturschutzgeschichte gesetzt.