Gabalier-Seilschaft wieder im Tal: „Überglücklich“

„Es war einer meiner Top-Momente im Leben“, hatte Andreas Gabalier schon am Tag zuvor nach dem Gipfelsieg geschwärmt. Auch wenn die Anstrengung gegen Ende schon sichtbar wurde, spätestens am Sonntag im Tal war von der fordernden körperlichen Belastung nur mehr wenig zu sehen. „Ich bin überglücklich, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen“, so der Volks-Rock-‘n‘-Roller.