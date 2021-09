Der Großglockner - das Wahrzeichen Österreichs

krone.tv und SchauTV gehen jetzt einen Schritt höher hinauf, denn erstmals wird am 18. und 19. September die Besteigung des Großglockners live übertragen. Die beiden TV-Sender bringen so die wunderbare Bergwelt der Hohen Tauern und den mächtigsten Gipfel der Ostalpen in die Wohnzimmer der Österreicher.