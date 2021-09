Grubers Tipps für das große Glockner-Live-Event

Rechtzeitig vor der großen Großglockner-Besteigung am 18. Und 19. September gemeinsam mit Andreas Gabalier - das Event wird live auf krone.tv übertragen - gibt es einen ersten Vorgeschmack, was die Seilschaft dort oben erwarten wird. Rudi Dolezal spricht mit Physiker Werner Gruber über den Großglockner und seine Witterungsbedingungen. Was muss man alles bedenken, beim höchsten Konzert, das in Österreich jemals stattgefunden hat? Werner Gruber hat alle Antworten.